1 Aralık 2025 Pazartesi
Yaşam

Kaybolan kız multimilyoner olarak döndü: 43 yıllık ayrılık TV programında son buldu

Çin'de multimilyoner Zeng Youdi, çocukken kaybettiği ailesini 43 yıl sonra TV programında buldu. Yıllardır terk edildiğini sanan Zeng'in pazarda bayılan annesinin yanından kaçırıldığı ortaya çıktı. Öte yandan alzheimer hastası anne, programa kızının çocukken sevdiği şekeri hatırlayıp gönderdi.

1 Aralık 2025 Pazartesi 09:55
Çin'de 3 yaşındayken kaybolan Zeng Youdi, başka bir aile tarafından evlat edinilerek büyüdü. Ailesi kötü davranmasa da Zeng çocukluğu boyunca kendini hep "yabancı" hissetti. Evlatlık ailesine kendini kanıtlamak için okuldan sonra tarlalarda çalıştı ve hayvan otlattı.

ZENG, MULTİMİLYONER BİR İŞ KADINI OLDU

15 yaşında Shenzhen'e gönderilip akrabaların yanında dadı olarak çalıştı. 18 yaşında bir elektronik firmasında satış temsilcisi olarak işe başladı. Yıllar içinde kendi şirketini kuran Zeng, multimilyoner bir iş kadını oldu.

AİLESİNİ TV PROGRAMINDA BULMAYA ÇALIŞTI

Başarıya rağmen geçmişiyle yüzleşmek isteyen Zeng, yıllar sonra ailesini bulmak için bir TV programına katıldı. Program kaçırıldığı gün annesinin bayıldığını, kendine geldiğinde kızını bulamadığını ortaya çıkardı.

BABASI, KIZINI ARARKEN HASTALANIP VEFAT ETTİ

Babası ise Zeng'i bulmak için işini ve tüm birikimini bırakmış, yıllarca aramıştı. Arayışın yarattığı ağır stres nedeniyle hastalanıp vefat ettiği öğrenildi. "Beni terk etmemişler" diyerek mutluluk gözyaşlarına boğulan Zeng, programda biyolojik kardeşleriyle de bir araya geldi.

YILDA 10 MİLYON DOLARI AŞAN CİRO

18 yaşında eğitim eksikliğine rağmen cesur bir karar alıp elektronik firmasında satış temsilcisi olarak işe başlayan Zeng, günde yüzlerce telefon açarak müşteri buldu, şehir şehir dolaştı. Azmi sayesinde önce satış müdürü oldu; sonra kendi elektronik şirketini kurdu. Şirketi yılda 10 milyon doları aşan cirolara ulaştı.

ALZHEİMER HASTASI ANNESİ EN ÇOK SEVDİĞİ ŞEKERİ UNUTMAMIŞ

Alzheimer hastası anne, programa kızının çocukken sevdiği şekeri hatırlayıp gönderdi; duygusal anlar yaşandı. Zeng, programdan sonra Hunan'a gidip annesiyle bir araya geldi; babasının mezarını da ziyaret etti.

