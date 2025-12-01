Çin'de 3 yaşındayken kaybolan Zeng Youdi, başka bir aile tarafından evlat edinilerek büyüdü. Ailesi kötü davranmasa da Zeng çocukluğu boyunca kendini hep "yabancı" hissetti. Evlatlık ailesine kendini kanıtlamak için okuldan sonra tarlalarda çalıştı ve hayvan otlattı.

15 yaşında Shenzhen'e gönderilip akrabaların yanında dadı olarak çalıştı. 18 yaşında bir elektronik firmasında satış temsilcisi olarak işe başladı. Yıllar içinde kendi şirketini kuran Zeng, multimilyoner bir iş kadını oldu.

Başarıya rağmen geçmişiyle yüzleşmek isteyen Zeng, yıllar sonra ailesini bulmak için bir TV programına katıldı. Program kaçırıldığı gün annesinin bayıldığını, kendine geldiğinde kızını bulamadığını ortaya çıkardı.

Babası ise Zeng'i bulmak için işini ve tüm birikimini bırakmış, yıllarca aramıştı. Arayışın yarattığı ağır stres nedeniyle hastalanıp vefat ettiği öğrenildi. "Beni terk etmemişler" diyerek mutluluk gözyaşlarına boğulan Zeng, programda biyolojik kardeşleriyle de bir araya geldi.

18 yaşında eğitim eksikliğine rağmen cesur bir karar alıp elektronik firmasında satış temsilcisi olarak işe başlayan Zeng, günde yüzlerce telefon açarak müşteri buldu, şehir şehir dolaştı. Azmi sayesinde önce satış müdürü oldu; sonra kendi elektronik şirketini kurdu. Şirketi yılda 10 milyon doları aşan cirolara ulaştı.

Alzheimer hastası anne, programa kızının çocukken sevdiği şekeri hatırlayıp gönderdi; duygusal anlar yaşandı. Zeng, programdan sonra Hunan'a gidip annesiyle bir araya geldi; babasının mezarını da ziyaret etti.