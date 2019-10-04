Kayhan filmi oyuncuları kimler? Kayhan filmi konusu nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Tv'de ilk kez yayınlanacak olan Kayhan filmi bu akşam saat 20:00'da Tv8 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Recep İvedik serileriyle önemli bir başarı elde eden Şahan Gökbahar’ı farklı bir tiplemeyi canlandırdığı Kayhan 2018 yılında vizyona girdi. Kayhan filmi toplamda 6 hafta boyunca vizyonda kaldı ve 602.084 seyirci tarafından izlendi. Kayhan filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

KAYHAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kayhan filminin başrollerinde Şahan Gökbakar, İrfan Kangı, Gökçe Eyüboğlu yer alıyor.

KAYHAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayhan çevresinde temiz kalpliliği ve masumiyeti ile tanınan biridir. Dostlukların adamı olan Kayhan, yıllar önce mezun olduğu okulun pilav günü etkinliğine gitmek için sabırsızlanmaktadır. Eski arkadaşlarını görecek olmanın heyecanı içinde bekleyen genç adam, o büyük gün geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır.

Pilav gününde kendisine verilen 98 mezunları yıllığını gören Kayhan tam anlamıyla yıkılır. Yıllığı okudukça dost bildiği herkesin kendisinden nefret ettiğini anlar. Kayhan, öğrendikleri karşısında yaşadığı şoku üzerinden atınca kendisinden nefret eden herkesten intikam almaya karar verir.