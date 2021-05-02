İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Mayıs 2021 Pazar / 20 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2763
  • EURO
    9,9894
  • ALTIN
    470.753
  • BIST100
    1397.82
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kayınbabasını öldürdü, 'çocuğumu dövdü' dedi
Yaşam

Kayınbabasını öldürdü, 'çocuğumu dövdü' dedi

Kastamo'nun Cide ilçesinde, 2 çocuk annesi Fati O. (39), çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle kavga ettiği kayınbabası Mevlüt O.'yu (70) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

DHA02 Mayıs 2021 Pazar 01:21 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 01:21
ABONE OL

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Yıldızalan köyünde meydana geldi. 2 katlı ahşap evde oğlu, gelini ve torunlarıyla beraber yaşayan Mevlüt O., iddiaya göre; bostanına ineği soktuğu için torununu sopayla dövdü. Annesi Fati O.'nun yanına giden torun, dedesini şikayet etti. Fati O. ise bunun üzerine kayınbabası ile tartışmaya başladı. Fati O., kavgaya dönüşen olayın sonunda av tüfeği ile kayınbabası Mevlüt O.'ya ateş açtı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Mevlüt O.'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, Fati O. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yıldızalan Köyü Muhtarı Bayram Salman, "Ailenin şimdiye kadar hiç kavgasını duymadık. İyi geçinen insanlardı. Köy olarak şaşkınız" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.