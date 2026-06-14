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Yaşam

Kayınpederinin evini kana buladı! Cani damat 4 kişiyi katletti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basan damat, 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

IHA14 Haziran 2026 Pazar 11:02 - Güncelleme:
Kayınpederinin evini kana buladı! Cani damat 4 kişiyi katletti
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Edinilen bilgiye göre olay, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kayınpederinin evine gelen Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı damat M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.'yi silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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