İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2020 Pazar / 11 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3345
  • EURO
    8,7048
  • ALTIN
    463.314
  • BIST100
    1100.55
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kayıp besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş
Yaşam

Kayıp besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde kayıp olarak aranan besici Ali Günek (55), toprağa gömülü 150 litrelik su bidonunda ölü bulundu. Su almak için sarktığı bidonda boğularak hayatını kaybeden Günek, toprağa verildi.

DHA30 Ağustos 2020 Pazar 13:51 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 13:51
ABONE OL

Hacılar ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ali Günek, geçen perşembe günü hayvanlarını otlatmak için evden ayrılıp, bir daha dönmedi. Günek'in yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, besicilik yapan Günek'i bulmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, Günek'in dün öğle saatlerinde evlerine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Tandır Buzluk mevkiinde toprağa gömülü su bidonu içerisinde kafa üstü olduğu görüldü. Belden aşağısı görülen Günek'in, 150 litrelik su bidonu içerisinde öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Günek'in cansız bedeni su bidonu ile birlikte, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada su bidonu içerisinden çıkarılan Günek'in, sıkışıp boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Günek, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.