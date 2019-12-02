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Kayıp dağcılarla ilgili yeni gelişme: Ayak izlerine rastlanıldı

İçişleri Bakanlığı, Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilişkin, 'Uludağ Göller Bölgesinde bugün devam eden arama kurtarma çalışmalarına, 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 JAK Timi, 2 Jandarma Özel Harekat ( JÖH) timi, 20 AFAD personeli, 8 AKUT Personeli ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleri olmak üzere toplam 85 personel katılmış, ancak kayıp dağcılara henüz ulaşılamamıştır' açıklamasını yaptı.

  • DHA/İHA
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İçişleri Bakanlığı, Mert Alparslan ve Efe Sarp isimli 2 dağcının yürüyüş yapmak maksadıyla gittikleri Uludağ'da kaybolmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bursa/Osmangazi İlçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Mert Alparslan ve Efe Sarp adlı 2 dağcının yürüyüş yapmak maksadıyla gittiği Uludağ Bölgesinde kaybolduğu ihbarının alınması üzerine, kayıp dağcıları bulmak üzere hemen arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JAK Timleri tarafından yapılan araştırmada, kayıp dağcılara ait aracın, Uludağ 1'inci Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, BURKA ekiplerince gece saatlerine kadar sürdürülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır" denildi.
 
'HENÜZ ULAŞILAMADI'
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Uludağ Göller Bölgesinde bugün devam eden arama kurtarma çalışmalarına, 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 JAK Timi, 2 Jandarma Özel Harekat ( JÖH) timi, 20 AFAD personeli, 8 AKUT Personeli ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleri olmak üzere toplam 85 personel katılmış, ancak kayıp dağcılara henüz ulaşılamamıştır. Arama ekiplerine ilave olarak havadan 1 Jandarma helikopteri ile keşif ve arama faaliyetleri devam etmektedir."

AYAK İZLERİNE RASTLANILDI

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Kayıp 2 dağcıyı bulmak için adete zamanla yarışan ekipler, yaklaşık 24 saatlik arama çalışmasının ardından, ayak izine rastladı. Ayak izlerini takip etmeye devam eden ekipler, havanın kararmasına rağmen çalışmalarına devam ediyor.
 
Kayıp iki dağcının arama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Nilüfer Arama Kurtarma Başkanı Fatih Işık, "Şu an kayıp şahıslarla ilgili herhangi bir gelişme yok. Arazide yoğun bir arama çalışması var. Dün akşam saatlerinde aileler kayıp müracaatı yapmış. Dün akşam ilk etapta jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını yaptılar. Bu sabah itibarıyla çalışmalar devam etti. Şu an NAK, AFAD ve Jandarma arazide. Var gücümüzle arıyoruz. Kayıp şahıslara dair herhangi bir emareye ulaşamadık. Arazide oldukça yoğun bir ekip var. Hava sıcaklığı şu an sıfırın altında 3 derece. Dolayısıyla oldukça soğuk ve bu da çalışmaları güçleştiriyor. Bölgede yetkili merciler tarafından cep telefonu sinyali alınmaya çalışıldı ancak bölgenin önü çok açık, farklı baz istasyonlarından farklı noktalardan sinyaller geliyor. Bu da yerlerinin tespiti noktasında sorun yaşatıyor. Yerlerinin tespiti konusunda net bir gelişme henüz yok" diye konuştu.
 
Arama yapılan bölgenin tek bir bölge olmadığını söyleyen Işık, "Jandarma Özel Harekat'ın da bölgeye geleceğini öğrendik. Oldukça uzak bölgelere kadar ulaşıldı. Şu an benim ekibimden bir grup Bursa-Ankara kara yoluna inmek üzereler. İkinci Oteller Bölgesi'nden araziden arayarak gittiler. Diğer ekipler de muhtelif bölgelerde tarama çalışmalarını sürdürüyor" dedi
 
Arazi şartlarının çok zor olduğunu söyleyen Işık, "Arazi yapısı sebebiyle oldukça zorlayıcı bir güzergah. İnsan gücüyle arama yapıldığında çok zorlayıcı bir çalışma yürütülüyor" diye konuştu.

“ARAMA KURTARMA EKİPLERİ İZLERİ TAKİP EDİYOR”

Arama çalışmaları sırasında ayak izlerine rastlanıldığını söyleyen Işık, "Ayak izlerine rastlandı ancak onların ayak izi olup olmadığına dair net bir bilgi yok. Saklıgöl Bölgesi'nden iki çift ayak izi bulundu ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Arama kurtarma ekipleri izleri takip ediyor" dedi.

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