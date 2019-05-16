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Kayıp Ecrin için başlatılan kazı çalışmasından sonuç çıkmadı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları kapsamında evin civarında Abrek isimli kadavra köpeğinin tepki vermesi üzerine iş makinesi ile başlatılan kazı çalışmasından bir sonuç çıkmadı.

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Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'ndeki 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kaybolduğu belirtilen Ecrin Kurnaz’ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları 10’uncu gününde de devam ediyor. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için komandolar, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Abrek isimli kadavra köpeği evin yakınında bir bölgede tekrar tepki vermesi üzerine ekipler çalışmalarına evin yakınında yoğunlaştırdı ve kazı çalışmasına başladı. Savcı gözetiminde iş makinesi ile yapılan kazı çalışmasında ise Ecrin’le ilgili herhangi bir ize rastlanılmadı. Ekipler daha sonra açtıkları çukuru geri kapattı.

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