İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2021 Pazartesi / 5 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,0033
  • EURO
    10,4113
  • ALTIN
    507.992
  • BIST100
    1416.3
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kayıp olarak aranan 13 yaşındaki çocuğun cesedi su birikintisinde bulundu
Yaşam

Kayıp olarak aranan 13 yaşındaki çocuğun cesedi su birikintisinde bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde kayıp ihbarı yapılan mevsimlik tarım işçisi ailesinin çocuğun cesedi, isale hattı inşaatındaki su birikintisinde bulundu. Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA11 Ekim 2021 Pazartesi 12:17 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 12:17
ABONE OL

Şanlıurfa'dan çalışmak için ilçeye gelen mevsimlik tarım işçisi Kubacık ailesinin, 13 yaşındaki oğulları Ali Kubacık'tan haber alamadıklarını bildirmesi üzerine arazide arama çalışmalarına başlandı.

Uzun süren arama kurtarma çalışmalarında netice alınamayınca bölgedeki isale hattı inşaatındaki su birikintisinde arama yapılması için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.

Gece geç saatlerde yaklaşık 3 metre derinliğindeki su birikintisine giren AFAD dalgıçları, kayıp ihbarından yaklaşık 6 saat sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.