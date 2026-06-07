Kayıp olarak aranıyordu! Matbaa deposunda uyurken bulundu

Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan, zihinsel rahatsızlığı olduğu öğrenilen M.B. (62), dün saat 21.00 sıralarında kayboldu.
Ailesi, M.B. hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
Öğle saatlerinde M.B'nin, evlerinin alt katındaki matbaa deposunda olduğundan şüphelenen aile üyeleri, durumu polise bildirdi.
Deponun sahibine ulaşarak iş yerini açtıran ekipler, M.B'yi uyurken buldu.
Odasının balkonundan depoya girdiği değerlendirilen M.B, sağlık kontrolü için ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.