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Yaşam

Kayıp şahsın cesedi bulundu

Gaziantep'te kayıp şahsın cansız bedeni merdiven altında gömülü halde bulundu.

IHA19 Kasım 2020 Perşembe 00:14 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 00:14
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Gaziantep’te yaklaşık 2.5 aydır kayıp olan şahsın cansız bedeni bir evin avlusundaki merdivenin altına gömülü halde bulundu. Üzerine beton dökülen ceset kırıcı yardımı ile yapılan kazı çalışmasıyla çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaklaşık 2 ay önce yerel medyada yer alan M.T’nin (30) kaybolduğu haberi üzerine araştırma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2.5 ay süren çalışmalar neticesinde E.S isimli şahsa ulaştı. E.S. tarafından öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ise şahsı gözaltına alan ekipler, E.S.’nin evinde cansız bedenini bulmak için çalışma başlattı. Evin avlusunda bulunan merdivenin altında kırıcı yardımıyla kazı yapan ekipler, gömülü halde erkek cesedi buldu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin M.T.’ye ait olduğu belirlenirken, gömüldükten sonra ise üzerine beton döküldüğü ortaya çıktı.

Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken neden öldürüldüğü ise araştırılıyor.

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