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Yaşam

Kayıp yaşlı adam gölette ölü bulundu

Konya'da, dünden beri kendisinden haber alınamayan Hüseyin Çağlar'ın (83) yapılan arama çalışmalarında gölette cansız bedeni bulundu.

DHA14 Temmuz 2020 Salı 18:56 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 18:56
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Merkez Selçuklu ilçesindeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan ve dönmeyen Hüseyin Çağlar'ın ailesi durumdan şüphelenerek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Merkeze bağlı Akpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Çağlar'ın o bölgeye gidebileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, mahalledeki gölette çalışma yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekiplerince yapılan aramada Çağlar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Çağlar'ın cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. 

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