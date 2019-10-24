Kaymakamlık kura sonuçları belli oldu mu? Kaymakamlık kura sonuçları nasıl öğrenilir? Kaymakamlık kura sonuçları belli oldu mu? Kaymakamlık kura sonuçları nasıl öğrenilir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 105. dönem kaymakamlık kursu kura töreninde açıklamalar yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaların ardından adayların gözü Kaymakamlık kura sonuçlarına çevrildi. Kaymakamlık kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.