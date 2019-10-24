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Kaymakamlık kura sonuçları belli oldu mu? Kaymakamlık kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Kaymakamlık kura sonuçları belli oldu mu? Kaymakamlık kura sonuçları nasıl öğrenilir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 105. dönem kaymakamlık kursu kura töreninde açıklamalar yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaların ardından adayların gözü Kaymakamlık kura sonuçlarına çevrildi. Kaymakamlık kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

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Kaymakamlık kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kaymakamlık kura sonuçları belli oldu mu? Kaymakamlık kura sonuçları nasıl öğrenilir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni bugün gerçekleştiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.  Kaymakamlık kura sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
KAYMAKAMLIK KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 
Kaymakamlık kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kaymakamlık kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 105. dönem kaymakamlık kursu kura töreninde konuşuyor.
 
KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık), 9 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapılacak. 2020 Kaymakamlık sınavının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. 

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