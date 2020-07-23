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Yaşam

Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar 20 ton samanı yaktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle hayvan çiftliğindeki yaklaşık 20 ton saman yandı.

DHA23 Temmuz 2020 Perşembe 21:12 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 21:12
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Yangın, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Dallıca Mahallesi'nde Taner Bayhan’a ait hayvan çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre samanların depolandığı alanda kaynak yapılırken çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, hayvanlar da tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alındığı yangında yaklaşık 20 ton samanın yandığı belirtildi. Yangını söndürmek için çalışmalara katılan mahalle sakinlerinden Kemal B. ve Nurşen B.’nin kollarında yanıklar meydana geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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