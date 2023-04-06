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Yaşam

Kayseri'de devrilen otobüsteki 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 04:18 - Güncelleme:
Kayseri'de devrilen otobüsteki 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
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B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait 34 FIR 436 plakalı resmi otobüs, Gürün-Pınarbaşı yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) öldü, 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri, Pınarbaşı ve Sarız'daki hastanelere kaldırıldı.

Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli ile çalışanlardan birinin eşi ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

- BELEDİYE BAŞKANLARI YARALILARI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve yardımcıları ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesinin acil bölümü ve servislerindeki yaralıları ziyaret eden Özdemir, geçmiş olsun dileğinde bulundu, yaralılardan bazılarının ailesini arayıp bilgi verdi.

AA muhabirine konuşan Özdemir, kentteki 4 hastaneye kaldırılan 19 yaralıdan 7'sinin taburcu edildiğini söyledi.

Diğer yaralılardan 3'ünün yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Diğerlerinin normal serviste tedavileri devam ediyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın da hayati tehlikesi yok, şu an müşahede altındalar, inşallah yakın zamanda iyileşmiş olacaklar. Malatya'da depremzede vatandaşlarımıza yardım götürmek maksadıyla gönüllü olarak görevlendirilmeyi kabul etmiş arkadaşlarımızdı. Bizler de kendilerini görevlendirmiştik. Görev süreleri dolan arkadaşlarımız geri dönerken maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. 3 vefatımız söz konusu maalesef. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

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