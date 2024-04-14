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Yaşam

Kayseri'de kahreden olay! 2 kardeş hayatını kaybetti

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Samet Karaaslan (19) ile kardeşi Ahmet Can (17), hayatını kaybetti.

DHA14 Nisan 2024 Pazar 11:11 - Güncelleme:
Kayseri'de kahreden olay! 2 kardeş hayatını kaybetti
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Olay, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi 489'uncu Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Samet ve kardeşi Ahmet Can Karaaslan'ın anneleri, sabah saatlerinde çocuklarını kahvaltıya çağırmak için odalarına gitti. Çocuklarını hareketsiz bulan anne, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede, kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Cenazeler Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Samet Karaaslan'ın 1 gün önce şehir dışından kente döndüğü, iki kardeşin de sanayide kepçe operatörünün yanında çalıştığı öğrenildi.

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