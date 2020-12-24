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Yaşam

Kayseri'de korkutan yangın

Kayseri'de mobilya ve elyaf fabrikasında yangın çıktı.

DHA24 Aralık 2020 Perşembe 00:18 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:18
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Kayseri’de, mobilya ve elyaf üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 23’üncü Cadde’de bulunan mobilya ve elyaf üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle elyaf deposunda çıkan yangını gören çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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