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Yaşam

Kayseri'de rüzgar ağaçları devirdi

Kayseriİ'de, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, iki otomobilin üzerine devrildi. Uçan çatılar ise, araçlarda maddi hasara neden oldu.

DHA28 Ocak 2021 Perşembe 00:25 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:25
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Kayseri'de dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, kentte etkili oldu. Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen çam ağacı iki otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yıldırım Beyazıt Mahallesinde ise, rüzgardan sökülen çatılar park halindeki araçlara zarar verdi. Minibüsü zarar gören Mehru Temizyürek, "Görevli evime gelip, aracımın üzerine bacanın uçtuğunu söyledi. Baca uçması nedeniyle aracımın camı patlamış. Şiddetli rüzgar aracımda hasara neden oldu. Burada 4-5 araçta hasar var" dedi.

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