Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı etkisiz hale getirmesi kamerada

DHA 15 Haziran 2021 Salı 07:06 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 07:07

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Develi ilçesi Camiicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan doktor Erdal Kurt'a, iş çıkışı evine gittiği sırada Mehmet Göçer tarafından tabanca ile ateş açıldı. Doktor Kurt ayağından yaralandı. Olayın zanlısı Göçer, kaçmak isterken doktor Erdal Kurt tarafından yakalandı. Doktor Kurt, kendisini yaralayan saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu anlar ise, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Göçer etkisiz hale getirdiği zanlıyı polise teslim etti. Öte yandan tedavisi devam eden doktor Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlının verdiği ilk ifadesinde ise, "17 yıl önce Develi Devlet Hastanesi'nde beni darp etmişlerdi. O nedenle böyle bir olay gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.