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Yaşam

Kayseri'de trafik kazası: 10 yaralı

Kayseri'de otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İHA31 Ekim 2020 Cumartesi 22:56 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 22:56
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Edinilen bilgiye göre kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana gelen kazada plakası öğrenilemeyen Şahin marka otomobil ile Volkswagen marka ticari araç çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü akmasını sağladı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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