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Yaşam

Kayseri'de trafik kazası

Kayseri'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

DHA01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:53 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:53
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Kayseri'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye tarafından kurtarıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 17.00'de Melikgazi ilçesi Farabi Caddesi ile Kızılırmak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Oğuzhan Bakır yönetimindeki 06 CEA 342 plakalı otomobil Fatih Aslan idaresindeki 38 YE 119 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Oğuzhan Bakır, Fatih Aslan ve kimliği belirsiz kız arkadaşı araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağırıldı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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