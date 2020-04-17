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Yaşam

Kayseri'de yeni doğan zebraya 'Dilek' ismi verildi

Kayseriİ'de, Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen zebraya, 'Dilek' adı verildi.

DHA17 Nisan 2020 Cuma 18:25 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 18:25
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, burada yeni doğan zebra hakkında yetkililerden bilgi aldı. Dünyada yaşanan sıkıntılı sürecin sona ermesi ve bir an önce normal hayata devam edilmesi dileğinde bulunduklarını, bu nedenle yavru zebraya 'Dilek' adını verdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, 13 aylık bir süreçten sonra doğan dişi zebra yavrusunun, ailesiyle birlikte doğal hayatın içindeymiş gibi yaşadığını ifade etti.

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