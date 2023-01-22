İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2023 Pazar / 1 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kayseri'de yürekleri dağlayan feryat: Kaldırın yerden babamı
Yaşam

Kayseri'de yürekleri dağlayan feryat: Kaldırın yerden babamı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir bankın yanında erkek cesedi bulundu. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen talihsiz adamın oğlu, 'Babamı yerden kaldırın' diye feryat etti.

IHA22 Ocak 2023 Pazar 08:43 - Güncelleme:
Kayseri'de yürekleri dağlayan feryat: Kaldırın yerden babamı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Germir Mahallesi 434. Sokak üzerinde bulunan bir bankın yanında H.İ.Ö.'nün hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.İ.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından talihsiz adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

"BABAMI YERDEN KALDIRIN"

Öte yandan acı haberi alan H.İ.Ö.'nün yakınları olay yerine geldi. Talihsiz adamın oğlu babasının cansız bedenine sarılarak "Kaldırın yerden babamı" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.