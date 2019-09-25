Kayserili aileye Hintli damat

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Resim İş Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan Saliha Ceylan, 3 yıl önce arkadaşları aracılığıyla tanıştığı inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi Ahmet Fawaz’a Türkçe öğretmeye başladı. Arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Ahmet ve Saliha, evlenmeye karar verdi ve bu durumu ailelerine anlattı. Ailelerinin karşı çıkmasına ve tüm engellere rağmen Ahmet ve Saliha, evlilik kararından dönmedi. Zamanla ailelerinin de kararlarını onayladığı çift için Kayseri’nin Bünyan ilçesinde Hint ve Türk geleneklerine uygun kına gecesi ve düğün yapıldı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Kına gecesinde Hindistan’ın geleneksel kıyafetlerini giyen gelin ve damat, Hint ve Türk müzikleri eşliğinde eğlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı kına gecesinde davetlilerle halay çeken, oyun havaları eşliğinde oynayan ‘yabancı damat’, sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Ceylan, “Dil, kültür ve yemeklerimiz bile farklıydı. Ancak ailemle tanıştırdıktan sonra ona karşı bakışları değişti. Bundan sonraki hayatımızı Suudi Arabistan’da sürdüreceğiz. Türkiye’ye de ilerleyen yıllarda bir dönüş olabilir. Hindistan’a ise tatil amaçlı gideriz. Aşk engel tanımıyor. Ne dil ne ırk hiçbir şey” dedi. Fawaz ise gerçek aşkı Türkiye’de bulduğunu ve hayatının en güzel günlerini yaşadığını söyledi. Aileler arasında anlaşmazlıklar olduğunu, bunu da sabrederek aştıklarını vurgulayan Fawaz, “Dil bir sıkıntı ancak bu önemli değil, önemli olan sevgi ve anlaşmak. Biz sonuna kadar el ele tutuşup yürüyeceğiz” diye konuştu.