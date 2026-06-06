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Yaşam

Kazadan sonra adeta sırra kadem bastı: 18 yaşındaki genç her yerde aranıyor

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 09:29 - Güncelleme:
Kazadan sonra adeta sırra kadem bastı: 18 yaşındaki genç her yerde aranıyor
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Arama çalışmalarına Sivas ve Erzurum AFAD, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, Suşehri Jandarma Komando Birliği ile Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katılıyor.

Dalgıç ekipler, su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında arama yapıyor. Çalışmalarda dron da kullanılıyor.

Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada, Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.

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