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Kazaya davetiye! İstanbul trafiğindeki bu görüntü tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı hizmet aracı işçileri çağ dışı yönetmelerle çalışma yerlerine götürerek kazalara davetiye çıkarıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı bir kamyoneti bu sabah skandal bir uygulamaya imza atarken görüntüledik. “Hizmet Aracı” ile 08:15 sularında D-100 otobanında temizlik yapmaya götürülen en az 4 işçinin hiçbir güvenlik önlemi olmayan açık kasada taşındığı görüntülendi. Üstelik kasasında 4 can taşıyan bu hizmet aracının otobanda son sürat hız yaptığı ve sağlı sollu diğer araçlara makas attığı da işin cabası…

 
KIRSAL KESİM DIŞINDA BÖYLE TAŞIMA YASAK
 
İstanbul Trafik Şube ile yaptığımız görüşmede böyle işçi taşımanın yasak olduğu bilgisi verildi. Kasada işçi taşımaya sadece tarım işçileri noktasında izin verildiği ve 4 tonluk traktör römorkunda 8 kişi ile sınırlı olduğu öğrenilirken, bunun da sadece kırsal kesim için geçerli olduğu hatırlatıldı.
 
 
5 GÜNDE 52 CAN VERDİK
 
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun arttığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden dün akşam saat 17.00’ye kadar 5 günde ülke genelinde ölümlü ve yaralamalı birçok kaza meydana geldi.
 
 
Bayram trafiğinde aşırı hız ve dikkatsiz kullanımlarda ölü sayısı 52’ye, yaralı sayısı 427’ye yükselirken, belediyeye ait bir aracın işçileri böyle taşıması tepki çekiyor.
 

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