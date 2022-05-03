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Yaşam

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Pendik'te iki aracın karıştığı kazaya müdahale eden itfaiye ekibinin aracına başka bir otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

AA3 Mayıs 2022 Salı 07:22 - Güncelleme:
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D-100 Karayolunun Tavşantepe mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 BGF 084 plakalı otomobil ile 34 HZ 0555 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından 34 HZ 0555 plakalı otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, diğer otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Bu sırada İbrahim Ç. yönetimindeki 06 FE 5937 plakalı otomobil, kazaya müdahale için bekleyen itfaiye aracına çarptı. Ardından 34 BOG 877 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan araca çarptı.

Ekipler otomobilde sıkışan yaralı 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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