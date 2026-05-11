Kedileri korkutayım derken şarampole devrildi: Çok sayıda öğrenci yaralı

Kaza, İncekum Mahallesi Eski Alanya- Antalya Yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat Hayriye Cömertoğlu Orta Okulu öğrencilerini taşıyan Ayşe T. İdaresindeki 07 C 32220 plakalı okul servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp yan yattı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan ve hafif yaralanan 6 öğrenci, belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk tedavileri ayakta ve ambulansta yapılan öğrenciler, ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Oldukça korktuğu gözlenen sürücü Ayşe T ise, kazayı şu sözlerle anlattı: "İki kedi vardı onları kurtarayım derken şarampole yuvarlandık. Çocuklar da Allah'tan bir şey yok. Kendi çocuklarım gibiler, onlar benim için önemli. Kendimi kötü hissediyorum."

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.