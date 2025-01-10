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Yaşam

Kediye tekme atarak yaraladı

Beşiktaş'ta bir kişi yolda yürüdüğü sırada kendisine yaklaşan kediyi tekme atarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA10 Ocak 2025 Cuma 11:47 - Güncelleme:
Kediye tekme atarak yaraladı
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Olay, dün saat 18.15 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen bir kişi, sitenin önünde dolaşan kediyi yanına çağırdı. Kedi kendisine yaklaştığı sırada şüpheli hayvana tekme attı. Aldığı darbeyle savrulan kedi yaralandı; saldırgan ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin yaralandığı olayda, sitenin güvenlik görevlisinin kediye müdahale ettiği öğrenildi.

Diğer yandan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelinin olaydan sonra İETT otobüsüne bindiği tespit edilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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