Kelime rekoru Enes’in

12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Enes, Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezi Sorumlusu Metin Çapar’ın hızlı okuma ve algılama teknikleri eğitimine katıldı. 168 kelime ile başlayan Enes, 20 saatlik bir eğitimin ardından dakikada 14 bin 430 kelimeye ulaştı. Enes, “Dünya rekoru 11 bin 750 benim rekorum ise 14 bin 430 ve yüzde yüz anlama oranı ile bu oranı yakaladım, çok mutluyum” dedi.