Kelime rekoru Enes’in
Amerikalı Mariel Aragon’un 6 bin kelimelik rekorunu ikiye katlayan Tarık Yiğit’in rekorunu Mersin Silifke’den Enes Acun 1 dakikada 14 bin 430 kelime okuyarak kırdı ve yeni bir dünya rekoruna imza attı.
12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Enes, Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezi Sorumlusu Metin Çapar’ın hızlı okuma ve algılama teknikleri eğitimine katıldı. 168 kelime ile başlayan Enes, 20 saatlik bir eğitimin ardından dakikada 14 bin 430 kelimeye ulaştı. Enes, “Dünya rekoru 11 bin 750 benim rekorum ise 14 bin 430 ve yüzde yüz anlama oranı ile bu oranı yakaladım, çok mutluyum” dedi.
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