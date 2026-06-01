Kelkit Çayı'nda arama seferberliği... 2 genci arama çalışmaları sürüyor

İlçe merkezindeki Park Vadi yakınlarında, Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'nin (26) bulunması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Çalışmalara, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 200 personel, 6 dron, 40 araç ve 8 bot ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve polis dalgıç ekibi katılıyor.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, arama çalışmalarını denetleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Köklü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nehre düşen vatandaşlarımızı arama çalışmalarında 4 günü geride bırakıyoruz. Bugün 200'ün üzerinde personel, 6 dron, 8 bot ve 40 araç belediye, AFAD, jandarma, polisle beraber Kaymakamlık ve Valilik olarak buradayız. Arkadaşlarla beraber süreci takip ediyoruz. İnşallah bugün bir netice almayı ümit ediyoruz. Hava da akşama kadar müsaade ederse bugün ümit ediyoruz vatandaşlarımıza ulaşırız." dedi.

Parlak ve Kale'nin bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda arama yapıyor.

Arama çalışmalarını kayıp kişilerin aileleri de takip ediyor.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.