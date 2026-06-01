İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8991
  • EURO
    53,4041
  • ALTIN
    6593.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kelkit Çayı'nda arama seferberliği... 2 genci arama çalışmaları sürüyor
Yaşam

Kelkit Çayı'nda arama seferberliği... 2 genci arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan 2 gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 15:27 - Güncelleme:
Kelkit Çayı'nda arama seferberliği... 2 genci arama çalışmaları sürüyor
ABONE OL

İlçe merkezindeki Park Vadi yakınlarında, Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'nin (26) bulunması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Çalışmalara, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 200 personel, 6 dron, 40 araç ve 8 bot ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve polis dalgıç ekibi katılıyor.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, arama çalışmalarını denetleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Köklü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nehre düşen vatandaşlarımızı arama çalışmalarında 4 günü geride bırakıyoruz. Bugün 200'ün üzerinde personel, 6 dron, 8 bot ve 40 araç belediye, AFAD, jandarma, polisle beraber Kaymakamlık ve Valilik olarak buradayız. Arkadaşlarla beraber süreci takip ediyoruz. İnşallah bugün bir netice almayı ümit ediyoruz. Hava da akşama kadar müsaade ederse bugün ümit ediyoruz vatandaşlarımıza ulaşırız." dedi.

Parlak ve Kale'nin bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda arama yapıyor.

Arama çalışmalarını kayıp kişilerin aileleri de takip ediyor.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

  • Kelkit Çayı
  • Erbaa ilçesi
  • arama çalışmaları

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.