Kemal Karpat Hoca’nın vasiyeti yerine getirildi

ABD’nin Wisconsin eyaletinde 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat için İstanbul Üniversitesinde tören düzenlendi. Beyazıt yerleşkesindeki Rektörlük binasında düzenlenen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile çok sayıda kişi katıldı. Karpat’ın yeğenleri Sabahat Karpat, Selami Karpat, Tan Aknil, Gabriela Hipea, Sevil Shhaideh ile Akram Shaideh de törende hazır bulundu. Prof. Dr. Refik Turan, Karpat’ın 20 ülkede 130 makale ve 16 önemli eser bıraktığını dile getirerek “Dünya onu hep saygın bir bilim adamı olarak tanıdı. Bilimsel ağırlığını ve saygınlığını hiç düşürmedi. O ürettiği bilimini harmanlıyor, çok kıymetli analizler yaparak dünya kamuoyu ile paylaşıyordu” dedi.

O BENİM KAHRAMANIM

Karpat’ın yeğeni Sabahat Karpat, gazetecilere yaptığı açıklamada, duygularını ifade etmenin çok zor olduğunu belirterek “10 yaşındaydım onu tanıdığım zaman o benim kahramanımdı ve kahramanım olarak kalacak. Duygularımızı ifade etmek zor, hiçbir zaman bu kayıp telafi edilemeyecek. Türkiye için, aile için ve bütün dünyadaki tarih camiası için çok büyük bir kayıptır” ifadelerini kullandı. Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karpat, Fatih Camii haziresinde toprağa verildi.