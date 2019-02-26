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Kemal Karpat Hoca’nın vasiyeti yerine getirildi

ABD’de 96 yaşında vefat eden tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, vasiyeti üzerine son yolculuğuna İstanbul’dan uğurlandı. Karpat, Başkan Erdoğan’ın katıldığı törenin ardından Fatih Camisi’nin haziresine defnedildi.

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ABD’nin Wisconsin eyaletinde 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat için İstanbul Üniversitesinde tören düzenlendi. Beyazıt yerleşkesindeki Rektörlük binasında düzenlenen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile çok sayıda kişi katıldı. Karpat’ın yeğenleri Sabahat Karpat, Selami Karpat, Tan Aknil, Gabriela Hipea, Sevil Shhaideh ile Akram Shaideh de törende hazır bulundu. Prof. Dr. Refik Turan, Karpat’ın 20 ülkede 130 makale ve 16 önemli eser bıraktığını dile getirerek “Dünya onu hep saygın bir bilim adamı olarak tanıdı. Bilimsel ağırlığını ve saygınlığını hiç düşürmedi. O ürettiği bilimini harmanlıyor, çok kıymetli analizler yaparak dünya kamuoyu ile paylaşıyordu” dedi. 

O BENİM KAHRAMANIM

Karpat’ın yeğeni Sabahat Karpat, gazetecilere yaptığı açıklamada, duygularını ifade etmenin çok zor olduğunu belirterek “10 yaşındaydım onu tanıdığım zaman o benim kahramanımdı ve kahramanım olarak kalacak. Duygularımızı ifade etmek zor, hiçbir zaman bu kayıp telafi edilemeyecek. Türkiye için, aile için ve bütün dünyadaki tarih camiası için çok büyük bir kayıptır” ifadelerini kullandı. Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karpat, Fatih Camii haziresinde toprağa verildi. 

İstanbul Üniversitesi’ndeki törende Başkan Erdoğan, Karpat’ın ailesine başsağlığı diledi.

Çalışmalarından yararlanacağız

Başkan Erdoğan, İstanbul’da başladığı üniversite eğitiminin akademik merdivenlerini Amerika’da tırmanan Karpat’ın ülkesiyle bağını hiçbir zaman koparmadığını belirtti. Erdoğan şunları kaydetti: “Kemal Karpat hocamızın çalışmaları, eserleri hep Osmanlı üzerinedir. Yani hocamız 96 yıllık hayatının neredeyse tamamını kendisinin ve mensubu olduğu milletin geçmişini araştırmaya adamıştır. Hem hayatının önemli bir bölümünü yurt dışında geçirmiş olmasının hem de geniş akademik birikiminin etkisiyle olsa gerek, ülkemizin kadim tartışmalarına çok daha soğukkanlı, çok daha gerçekçi yaklaşabiliyordu. Her insan gibi Kemal hocamız da hayatının çeşitli dönemlerinde kendine göre birtakım fikri tercihler yapmıştır. Bugün bize düşen, ortaya koyduğu eserlerinin izinden giderek daha büyük akademik başarıların peşinde koşmaktır. Biz Kemal Karpat hocamızın Osmanlı’dan başlayıp cumhuriyetimizin kuruluşuna ve bugüne kadar olan çalışmalarından yararlanmaya hep devam edeceğiz. Son yıllarda ardı ardına kaybettiğimiz büyük tarih, kültür ve sanat insanlarımız bize adeta bir sonbahar hüznü yaşatıyor. Bu büyük alimlerimizin yerini doldurmamız gerçekten oldukça zor olacak.” 

Başkan Erdoğan: Makam verirken iyiydi

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