Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu

Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı, Kemal Sunal'ın başrolde olduğu ve Yusuf Şaplak karakterini canlandırdığı "Gülen Adam" filmi Kozan'da gerçek oldu. Evli, iki çocuk babası lastik tamircisi Ali Tutar (42) tıpkı Kemal Sunal filmindeki karakter gibi sürekli gülüyor."HAVA ÇOK SICAK OLSA DA GÜLERİM"
Tutar, en çok cenazede zorlandığını anlatarak, "En çok cenazede zorlanıyorum. Fazla gitmiyorum cenazelere ben kendime yasak koydum cenazelerde güldüğüm için. Kendi cenazemiz dışında başkalarının cenazesine gidemiyorum. Bana lastik değiştirmekten çok gülmeye geliyor insanlar" diye konuştu.