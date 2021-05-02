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Yaşam

Kemer'de balon balıkları sahile kadar geldi

Antalya'da kıyıya kadar gelen zehirli ve istilacı bir tür olan balon balıkları sahildeki turistler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Dün de Alanya sahiline gelen balon balıkları turistler tarafından görüntülenmişti.

DHA02 Mayıs 2021 Pazar 16:40 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 16:40
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Geçen yıllarda Süveyş Kanalı'nın genişletilmesiyle Kızıldeniz'den Akdeniz'e yayılan istilacı ve zehirli türler arasında bulunan balon balıklarının popülasyonu arttı. Son günlerde ağırlıkları yaklaşık 4 ila 5 kiloya kadar ulaşan balon balıkları Antalya kıyılarına kadar geldi.

Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan koyda denize girmeye gelen kısıtlamadan muaf turistler, kıyıda balon balıklarını görüntüledi. Ellerine aldıkları balon balıklarını kıyıya atmaya çalışan turistler bu anları cep telefonlarıyla çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Balon balıkları, dün de Alanya'da sahilde yüzmeye giden turistler tarafından görüntülenmişti.

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