Kendini ayağından vurdu! Tabanca ateş aldı

Olay, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde bulunan Konuralp Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki E.Y., araçtan indiği esnada yanında bulunan tabancanın kazara ateş alması neticesinde bacağından yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.