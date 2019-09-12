Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Planını açıklıyor. Bu açıklamaların ardından Kentsel dönüşüm nedir? Kentsel Dönüşüm Eylem Planı ne demek? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık. Bu kapsamda kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız." dedi. Kurum, "2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında." diye konuştu. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?

6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesidir. Kanun, Türkiye’nin her tarafındaki kent ve köylerdeki ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan binaların devletin sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç - vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektedir.

Kısaca kentsel dönüşümle kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Kentsel dönüşüm riskli binaların yıkılıp yeniden yapılması yanında, yerleşim yerlerinin kongre ve kültür merkezleri, park ve eğlence alanları gibi modern ihtiyaçlarının karşılanmasını da içermektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM EYLEM PLANI NE DEMEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kentsel Dönüşüm Planını açıklıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık. Bu kapsamda kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız." dedi.

Kurum, "2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,"Bu çerçevede kira, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımları olmak üzere belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı." ifadelerini kullandı.

ORHANTEPE MAHALLESİ İNŞAATI ARALIK AYINDA TAMAMLANACAK

Kartal'daki Orhantepe Mahallesi hakkında Kurum, "İnşallah inşaatlarımızı aralık ayında tamamlayacak ve vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim edeceğiz." dedi.