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Yaşam

Kepsut’ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde Jandarma ekiplerince kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.

IHA28.12.2019  23:31 - Güncelleme: 28.12.2019  23:31

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbarat bilgileri sonucunda Karacaören kırsal mahallesinde şüpheli 4 şahsın kaçak kazı yapacağı bilgisi elde edildi.


Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde B.B., A.D., H.K. ve H.Ş. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilere ait araç ve bölgede yapılan aramalarda 3 adet kazma ve 3 adet dedektör ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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