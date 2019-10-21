Kilis'te ahırdan kaçan koyunları jandarma drone ile buldu
Kilis'in Musabeyli ilçesinde, kapısı açık unutulan ahırdan kaçan 8 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kozlubağ köyünde yaşayan Abdullah Yılmaz, kapısını açık unuttuğu ahırındaki 8 koyununun yerlerinde olmadığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine jandarma ekipleri güvenlik korucularının da desteğiyle arama çalışması başlattı.
Ekipler, gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla 16 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, köye 5 kilometre uzaklıktaki dağlık arazide buldu.
Hayvanlar daha sonra sahibine teslim edildi.
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