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Yaşam

Kilis'te Kovid-19 kısıtlaması

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uydu.

IHA28 Kasım 2020 Cumartesi 21:02 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 21:02
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Suriye sınırında bulunan Kilis’te, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar temizlik görevlilerine kaldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kilis’te vatandaşlar büyük oranda hassasiyet gösterdi. Saat 20.00 itibariyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Araç ve yaya trafiğinin tamamen durduğu kentte temizlik ekipleri görevlerini daha rahat yapma imkanı buldu. Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarırken, ilerleyen saatlerde polis ekipleri mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladı. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, evlere paket servis yapan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü gözlendi.

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