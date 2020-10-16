Kilis'te potasyum nitrat ele geçirildi

AA 16 Ekim 2020 Cuma 18:31 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 18:31

Kilis'te, organomineral gübre yüklü olduğu beyan edilen bir tırda 3 bin 600 kilogram potasyum nitrat ele geçirildi.



Çobanbey Gümrük Müdürlüğü gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek için gümrük sahasına gelen bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.



İhracat beyannamesinde organomineral gübre yüklü olduğu bildirilen tırda, 25 kilogramlık çuvallar halinde toplam 3 bin 600 kilogram potasyum nitrat bulundu.



Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si savcılıkça salıverilirken, diğer zanlı ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.