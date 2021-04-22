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Yaşam

Kilosunu 100 ile 120 TL arasında satılacak: 1400 litre sütten üretildi!

Kars'ta geçen yıl üretilen 56 kiloluk Gravyer peyniri, parçalara ayrılıp vakumlandıktan sonra raflardaki yerini aldı. Mahmut Bilgir, 1400 litre süt kullanarak yaptığı 56 kiloluk Gravyer peynirin kilosunu 100 ile 120 TL arasında satacağını söyledi. Gravyer peynirini satışa sunan Mahmut Bilgir, down sendromlu oğlu Muhammet Efe Bilgir (15) ile birlikte kesti.

DHA22 Nisan 2021 Perşembe 17:16 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:16
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Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinde dev Gravyer peynirini satışa sunan Mahmut Bilgir, down sendromlu oğlu Muhammet Efe Bilgir (15) ile birlikte kesti.

Bilgir, 1 kilo Gravyer peynirin 25 litre sütten elde edildiğini belirterek, 1400 litre sütten yaptığı 56 kiloluk Gravyer peynirinin kilosunu 100 ile 120 TL arasında satacağını belirtti.

Gravyer peynirinin eski kaşar olarak da nitelendirildiğini söyleyen Mahmur Bilgir, bu peynirin birçok işlemden geçerek mayalandıktan sonra dinlenmeye alındığını söyledi.

Şekil itibariyle genelde yuvarlak teker şeklinde yapıldığını belirten Bilgir, üzerinin sert bir kabukla kaplandığını, içinin ise yarı sert olduğunu söyledi.

Gravyerin kesilmesiyle içinde deliklerin bulunmasının, renginin ise parlak olmasının gravyerin özelliklerinden olduğunu kaydeden Bilgir, "Peynirin olgunlaşma süresinden dolayı güçlü aromatik bir tadı var. Gravyerin kendine özgü tadını Kars bölgesinin bin bir çeşit bitki örtüsüyle beslenen ineklerin sütünden alır. Peynirlerin şahı olan gravyer hileyi asla kabul etmez. Onun bu peynirini herkes güvenerek alabilir" diye konuştu.

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