‘Kimlik’ buhranı

Ankara’da, Ramazan Sarı’nın (23), hayatı Şubat 2019’da gelen telefonla değişti. Telefondaki kişi Sarı’ya, kardeş olduklarını ve babalarının öldüğünü söyledi. Telefondaki kişiye inanmayan Sarı, annesine sorduğunda tüm gerçeği öğrendi. Birgül Sarı oğluna, gerçek babası Tevhik Balcıoğlu ile o 3 yaşındayken ayrıldığını 2015’te ölen eşi Mehmet Sarı’nın, gerçek babası olmadığını söyledi. Boşandıktan sonra Balcoğlu ‘çocuğun kimliğini yırttım attım’ dediği için Birgül Sarı’nın 2006’da ilkokula başlarken oğluna ikinci eşi Mehmet Sarı’nın üzerinden yeniden kimlik çıkarttığı ortaya çıktı. Gerçeği öğrenen Sarı, hiç görmediği gerçek babasının cenazesine gitti. Burada kardeşi Özgür Balcıoğlu, Sarı’ya, doğumdan sonra verilen Ramazan Balcıoğlu adına düzenlenmiş kimliğini verdi. Sarı, Ankara’ya döndüğünde karışıklığı gidermek için nüfus müdürlüğüne gitti.

DNA TESTİ İSTENDİ

Sarı, burada sahte kimlik bulundurduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Sarı, 23 yıldır kullandığı kimliğinin alındığını, Ramazan Balcıoğlu adına düzenlenen ilk kimliğinin kendisine verildiğini söyleyerek, “Benim, askerliği yaptığım, ehliyet aldığım, okul okuduğum kimliğim şimdi devletin elinde. Yeni kimlikte benim sigorta kaydım yok, okul kaydım yok, askerliği yapmış olmama rağmen kaçak görünüyorum” dedi. Sarı, savcılıkta kendisinden DNA testi istendiğini, adli tatil nedeniyle soruşturma ve dava aşamasının gecikeceğini belirterek, “Benim bir suçum yokken açıktan okuduğum liseye kayıt yaptıramıyorum, iş bulamıyorum. Davanın bir an önce açılıp, eski kimliğime kavuşarak, normal hayatıma devam etmek istiyorum” şeklinde konuştu.