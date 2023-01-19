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Yaşam

Kimlik ve telefonunu almadan evden çıktı: Gençten 2 gündür haber alınamıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde anne ve babası ile birlikte yaşayan Deniz Direk'ten 2 gündür haber alınamadığı bildirildi.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Kimlik ve telefonunu almadan evden çıktı: Gençten 2 gündür haber alınamıyor
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Numuneevler Mahallesi'nde anne ve babası ile birlikte yaşayan Deniz Direk (25), vardiyalı çalıştığı iş yerinden çıkarak, 17 Ocak 2023 Salı günü gece 03.30 sıralarında evine geldi. Annesinin kendisi için hazırladığı yemeği yedikten odasına dinlenmek için geçen Direk, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Kimliği ve cep telefonunu yanına almadan evden çıkan Direk'ten bir daha haber alınamadı. Direk'in ailesi 2 gündür haber alınamayan çocuklarının bulunması için durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Herhangi bir sağlık ve psikolojik sorunu olmadığı belirtilen ve yaklaşık 48 saattir haber alınamayan Direk'in bulunması için hem yakınları hem de güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı belirtildi.

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