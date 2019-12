25.12.2019 15:34 - Güncelleme: 25.12.2019 15:34

2020 yılının yaklaşıyor olması ile birlikte kimlik yenilemeye dair araştırmalar yapılmaya başlandı. Kimlik yenileme ücreti ne kadar? Kimlik yenileme son gün ne zaman? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İlk kez 14 Mart 2016 tarihinde pilot illerde başlayan yeni kimlik kartı dağıtımından bu yana, yaklaşık 40 milyon vatandaş yeni kimlik kartlarına sahip oldu. 2020 yılının yaklaşıyor olması ile birlikte kimlik yenileme işlemleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kimlik yenileme işlemlerine dair tüm detaylar haberimizde..

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

- Kimlik yenileme: 22.50 TL

- Evlilik nedeniyle kimlik değişimi: 22.50 TL

- Eskiyen kimliği değiştirme: 22.50 TL

-Yeni doğan bebek için kimlik çıkarmak ücretsiz. Doğumdan itibaren 1 ay içinde bebeğin kaydı yapılmamışsa: 22.50 TL

-Kimlik kaybedilmişse: 45 TL

KİMLİK YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü konu ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır.

T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KİMLİK YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabilecek. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları "Gezici Kayıt Terminalleri" ile alınacak.

Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek.

İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek.

Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınacak. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydedilecek.

On beş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı kimlik kartlarına basılabilecek.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Önceden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurarak yapılan ehliyet değişikliği işlemleri artık Nüfus Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor. Kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken, randevu almak. Bu zorunlu. Kimlik kartı başvuruları için 'randevu.nvi. gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz. Gününüzde gitmediğiniz takdirde sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

SÜRESİ KAÇ YIL OLACAK?

Kimlik kartı ile vatandaşlar, kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanacak.

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak.

ÇİPTE HANGİ VERİLER VAR?

Yeni kimlik kartının üzerinde bulunan çip, TC Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Cinsiyeti, Medeni Hali, Kan Grubu, Dini, Veriliş Tarihi, Kart Seri Numarası, Belgenin Geçerlilik Tarihi ile kişiye özgü biyometrik verileri içeriyor. Yeni kimlik kartı 10 yıl süreyle geçerli olurken, geçerlilik tarihi kart üzerinde yer alıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin yeniden başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor. Çipli kimlik kartları, vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak da kullanılabiliyor.