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Yaşam

Kına gecesi kana bulandı! Pompalı tüfekten çıkan saçmalar can aldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kına gecesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 14 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaşanan faciayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA21 Haziran 2026 Pazar 09:33 - Güncelleme:
Kına gecesi kana bulandı! Pompalı tüfekten çıkan saçmalar can aldı
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Emir Mahallesi'nde Emirli İlkokulu bahçesinde dün akşam saatlerinde Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.

Saldırıda Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen kurtarılamadı.

Ümmühan D'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.D'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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