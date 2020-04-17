Kinin maddesi nedir? Kinin maddesi koronavirüse iyi geliyor mu?

17 Nisan 2020 Cuma 16:56 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 16:56

Kinin maddesi gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kinin nedir? Kinin bitkisinden üretilen madde koronavirüse iyi geliyor mu? sorusu gündemde. Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınına karşı, kinin maddesinin iyi geldiği iddia edildi. Yabancı basında da çıkan haberlere göre, kinin maddesi koronavirüse iyi geliyor. Ancak bu tez henüz kesin doğruluk taşımıyor. Peki kinin maddesi nedir? Sıtma tedavisinde kulanılan kinin maddesi, kınakına ağacından elde ediliyor. Kinin ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

KİNİN NEDİR?

Kınakına ağacından elde edilen al­kaloitlerin en önemlisidir. Tedavide kininin alkaloitleri yerine sülfat şek­li (sulphate de quinine) kullanılır. Buradaki sülfat sözü yüzünden kinin halk arasında çok defa kısaca sulfata diye de anılır.

”Sulphate de quinine” tedavide ilk kullanılan en tesirli kinin tuzuydu. Sonraları ”chloridrate de quinine” yapıldı. Bunun enjeksiyonda kullanılması uygun görüldü. Kininin bu şekillerinden başka ”tannat de quinine”, ”carobnate de quinine” (aris- tokin),”euquinine” (ökinin) gibi şe­killeri de vardır.

Kinin, kınakınadan elde edildiği ta­rihten beri sıtma savaşının en önem­li ilacı olmuş, bu ilaç sayesinde sıt­maya karşı büyük başarılar elde edilmiştir.

Daha sonraları atebrin, akridirı gibi ilâçlar da kinin yerine kullanılmaya başlanmıştır. Kinin, mikropları, mayaları, bazı asalakları, hele sıtma yapan plazmoduen yok eder. Ayrıca, iştah açıcı, kalp düze­nini ayarlayıcı özellikleri de vardır. Bütün bunlardan başka, iltihap gi­derme, ateş azaltyna, az da olsa ağ­rıları dindirme gibi faydaları varsa da bu bakımlardan her zaman fay­dalı olmaz.

KİNİN NEDİR? NEREDE BULUNUR? İÇEREN İLAÇLAR NELERDİR?

Amazon'da yetişen Cinchona ağacının kabuğundan elde edilen kinin maddesi, hem sıtma ile savaşta, hem de sıtmaya karşı kullanılan sentetik ilaçların geliştirilmesinde moleküler model görevini yapmıştır. Cinchona ağacı kabuğundan kininden başka 20 farklı alkaloid madde çıkarılır. Bu maddeler, sıtmadan dolaşım bozukluklarına kadar çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilmektedir.

KİNİN NE İÇİN KULLANILIR?

Kininin ilâç olarak en çok kullanıldığı hastalık sıtma (malarya) dır. Yıllarca bu hastalığın tek ilâcı olarak kalmış, yalnız, sıtma mikroplarının her çeşidine tesir edemediğinden, zamanla, kimya biliminin ilerlemesi üzerine, kininden daha kuvvetli sıtma ilâçları yapılmıştır. Bundan dolayı, kininîn bugün sıtma ilâcı olarak önemi azalmıştır, ancak, ateşli hastalıklarda, özellikle grip hastalığının tedavisinde, bu hastalıktan korunmada kullanılmaktadır.

KOLADA BULUNUYOR!

Sıtma ilaçlarında da kullanılan kinin maddesinin koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söylentisinin yayılması üzerine vatandaşlar, içerisinde az miktarda bu maddeden bulunan içeceklerden almaya başladı. Kinin maddesinin Kolada bulunması nedeniyle kola satışları arttı.

Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, koronavirüsün tedavisinde etkili olduğu söylentileri nedeniyle tüketimi artan içinde kinin maddesi bulunan kola ve tonikli içeceklere karşı uyarıp, "Bu tür içecekler yüksek dozda kullanıldığında böbrek ve karaciğerlere zarar verebilir. Tam da bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerektiği bugünlerde, bilmediğimiz bu tür ürün ve içeceklerden uzak duralım" dedi.

Bir içecek firması tarafından üretilen toniklere rağbet artınca uzmanlardan uyarı gecikmedi. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Yanlış bilgilere itibar edip, para harcamaya son verilsin. Bu tür içecekler yüksek dozda kullanıldığında böbrek ve karaciğerlere zarar verebilir.

Tam da bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerektiği bugünlerde, bilmediğimiz bu tür ürün ve içeceklerden uzak duralım. Aksi takdirde sağlığımız açısından daha zararlı bir durum ortaya çıkabilir" dedi.

İçerisinde kinin maddesi olan toniklerin fazla miktarda tüketilmesi halinde, bu durumun farklı sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurgulayan Rodoplu, "Bazı içeceklerin içerisinde hangi maddelerin olduğunu ölçebiliyoruz.

Yüksek dozda kullanıldığında böbrek, karaciğer üzerinde yan etkilerinin olacağını biliyoruz. Bunu bireyler bilemeyebilir. Kişinin belki böbrek hastalığı vardır, bunu alevlendirebilir. Belki gizli diyabet hastalığı, karaciğer hastalığı vardır. Bunları alevlendirebilir. İyileşeyim derken daha da mağdur olunabilir" diye konuştu.

Koronavirüse karşı tedavi yöntemlerinin araştırıldığını, yüz güldüren bazı çalışmaların olduğunu ancak bunun henüz yeterli olmadığına dikkati çekip, vatandaşlardan sakin olmalarını isteyen Doktor Rodoplu, "Sosyal medyada, sokakta yayılan, ’Bu çok iyi geliyormuş. Kinin adlı madde sıtmada iyi, koronavirüse karşı da iyi geliyormuş. Falanca içecekte de bu varmış.

Doğada bulunan şu meyvede de bu varmış’ gibi bu yanlış bilgilere itibar edip, para harcamaya son verilmeli. Bu bilgi kirliliğinin yayılmasının önüne geçilmesi gerekir. Bugün için koronavirüsün tedavisi konusunda net olan bir şey yok" dedi.