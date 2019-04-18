Kır Çiçekleri Okusun Diye

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Fatih Erkoç Sanat Akademisi tarafından yürütülen projede, konseri şef Bahadır Sevik yönetti. Gecede Fatih Erkoç Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği Korosu solistler eşliğinde, “Geçsin Günler, Haftalar, Aylar”, “Aşkımız Ne Güzeldi Bittiğinde Anladım” ve “Hatıralar” gibi eserleri yorumladı. Konserin ikinci bölümünde sahne alan Fatih Erkoç, “Ellerim Bomboş” ve “Avuç İçi Kadar Mutluluk” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan Erkoç ve koro, uzun süre alkışlandı.