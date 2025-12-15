Kiraya verdiği dairesine çilingirle girdi: Gördükleri karşısında şaşkına döndü

Olay 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi.

Uzun süredir kiracısına ulaşamayan ev sahibi dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Daire sahibi kapıdan girdiğinde gördükleri karşısında büyük şok yaşadı.

EV SAHİBİ GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOKA UĞRADI

Evin her köşesinin çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gören vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, dairenin salonundan yatak odasına, mutfağından banyosuna kadar tüm alanların kullanılamaz hale geldiği gördü.

EVDE ÇÖP YIĞINLARI DOLUYDU

Odaların içinde biriken çöplerin yaşam alanlarını tamamen kapladığı, evin hijyen şartlarının tamamen ortadan kalktığı dikkat çekti.