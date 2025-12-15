İSTANBUL 12°C / 4°C
Yaşam

Kiraya verdiği dairesine çilingirle girdi: Gördükleri karşısında şaşkına döndü

Karabük'te bir uzun süredir kiracısına ulaşamayan ev sahibi dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Ev sahibi, kiraya verdiği dairesine girdiğinde gördükleri karşısında şaşkına döndü.

15 Aralık 2025 Pazartesi 14:26
Kiraya verdiği dairesine çilingirle girdi: Gördükleri karşısında şaşkına döndü
Olay 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi.

KİRALIK EVİNE ÇİLİNGİRLE GİRDİ

Uzun süredir kiracısına ulaşamayan ev sahibi dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Daire sahibi kapıdan girdiğinde gördükleri karşısında büyük şok yaşadı.

EV SAHİBİ GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOKA UĞRADI

Evin her köşesinin çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gören vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, dairenin salonundan yatak odasına, mutfağından banyosuna kadar tüm alanların kullanılamaz hale geldiği gördü.

EVDE ÇÖP YIĞINLARI DOLUYDU

Odaların içinde biriken çöplerin yaşam alanlarını tamamen kapladığı, evin hijyen şartlarının tamamen ortadan kalktığı dikkat çekti.

