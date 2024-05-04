İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2024 Cumartesi / 26 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Yaşam

Kiraz sineği riskinin tespiti için tuzak

Malatya'da coğrafi işaretli dalbastı kirazında sineklerle mücadele edilmesi için hazırlanan tuzaklar asıldı.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 14:46 - Güncelleme:
Kiraz sineği riskinin tespiti için tuzak
ABONE OL

Yeşilyurt Ziraat Odası Doğan Solmaz, AA muhabirine, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle işbirliği içinde coğrafi işaret tescilli dalbastı kirazında kaliteyi korumak için çalıştıklarını söyledi.

Feromon tuzakların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderildiğini belirten Solmaz, şunları kaydetti:

"İlçede 6 bölgeye feromon kiraz sineği tuzaklarını kurduk. Kiraz sineğinin yoğun olarak görülebileceği bölgelerde tuzaklar. Tuzaklar günlük kontrol ediliyor. Tuzaklarda kiraz sineği görülünce çiftçilerimize ilaçlama yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Geçen yıl yaklaşık 1600 ton ilaç üreticiye verdik, bu yılda o civarda ilaç veririz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.