İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2020 Cumartesi / 8 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6604
  • EURO
    8,9115
  • ALTIN
    458.493
  • BIST100
    1124.17
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kırıkkale babasının otomobilini kaçırdı Adana'da yakalandı
Yaşam

Kırıkkale babasının otomobilini kaçırdı Adana'da yakalandı

Kırıkkale ilinden babasının otomobilini kaçıran genç Adana'da yakalandı.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 00:51 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 00:51
ABONE OL

 Kırıkkale ilinden babasının otomobilini kaçırdığı ileri sürülen genç Adana'da polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale'de M.E. otomobilinin evinin önünde olmadığını fark etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne çalıntı şikayetinde bulundu.

Kırıkkale'de çalıntı kaydı ile aranan 71 EA 430 plakalı otomobilin Adana'da olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda durdurdu.

Polis yaptığı sorgulamasında, sürücü E.E'nin, babası M.E'ye ait olan otomobili izinsiz olarak Kırıkkale'den alarak Adana'ya geldiğini belirledi.

Gözaltına alınan sürücü E.E. ve yanında bulunan bir arkadaşı, polis merkezine götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.