AA 26 Eylül 2020 Cumartesi 00:51 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 00:51

Kırıkkale ilinden babasının otomobilini kaçırdığı ileri sürülen genç Adana'da polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale'de M.E. otomobilinin evinin önünde olmadığını fark etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne çalıntı şikayetinde bulundu.

Kırıkkale'de çalıntı kaydı ile aranan 71 EA 430 plakalı otomobilin Adana'da olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda durdurdu.

Polis yaptığı sorgulamasında, sürücü E.E'nin, babası M.E'ye ait olan otomobili izinsiz olarak Kırıkkale'den alarak Adana'ya geldiğini belirledi.

Gözaltına alınan sürücü E.E. ve yanında bulunan bir arkadaşı, polis merkezine götürüldü.