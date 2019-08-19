Kırıkkale Yuva TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Kırıkkale Yuva Evleri kurası çekildi!

TOKİ Kırıkkale Yuva Evleri kurası çekildi. Kura hyecanının ardından Kırıkkale Yuva TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar büyük bir heyecanla sonuçları takip ediyorlar. 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı Kırıkkale Yuva TOKİ projesinde yer alan dairelerin büyüklükleri 75 metrekare ile 110 metrekare arasında farklılık gösteriyor. Projede 705 adet 2+1 ve 224 adet 3+1 daire seçeneği bulunuyor. Kırıkkale Yuva TOKİ kura sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KIRIKKALE YUVA TOKİ ÖDEME ŞEKLİ

2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI NASIL YAPILACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T. Halk Bankası A.Ş’ nin Kurtuluş Mahallesi Şubesi’nde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Krıkkale il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (3+1 konut tipi hariç)

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç)

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.